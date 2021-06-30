В НХЛ визначили найкращих гравців сезону

Джерело - Чемпiон.

НХЛ назвала переможців індивідуальних нагород за підсумками регулярного сезону 2020/21.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Найціннішим хокеїстом визнаний форвард Едмонтона Коннор Макдевід. Гравець зумів в скороченому чемпіонаті з 56 матчів набрати 105 очок (33+72).

Для Макдевіда це другий Харт Трофі в кар'єрі. У топ-3 увійшли Остон Меттьюз і Натан Маккіннон.

Найкращим воротарем сезону став кіпер Вегаса Марк-Андре Флері. Гравець вперше виграв Везіна Трофі, випередивши Андрія Василевського і Філіпа Грубауера.

Найкращим захисником чемпіонату (Норріс Трофі) став хокеїст Нью-Йорк Рейнджерс Адам Фокс. Гравець набрав 47 очок, випередивши в голосуванні Кейла Макара і Віктора Гедмана.

Нагорода найкращому новачкові дісталася Кірілу Капрізову. Форвард Міннесоти в своєму першому сезоні закинув 27 шайб і набрав 51 пункт.

У топ-3 увійшли Джейсон Робертсон і Алекс Неделькович.