У Латвії відреагували на виступ хокеїстів на провладному турнірі

Джерело - Чемпіон.

Латвійська федерація хокею призупинила ліцензії гравців за участь на турнірі в Росії.

Про це повідомляє пресслужба ЛФХ.

Декілька спортсменів із Латвії виступають на провладних змаганнях "Игры будущего" у Казані.

Хокеїсти представляють так звану "збірну Балтії". До списку увійшли колишній воротар збірної Латвії Ервінс Муштуковс, а також інші хокеїсти – Кірілс Тамбієвс, Павелс Горошковс, Мартінш Лавровс, Алєксєйс Поповс, Алішерс Мубаракшинс і Нікіта Зантманс.

❗️❗️❗️Saskaņā ar izskanējušo informāciju par atsevišķu Latvijas spēlētāju piedalīšanos Krievijā rīkotajā Nākotnes spēļu festivālā, Latvijas Hokeja federācija apturējusi šo hokejistu licenču darbību. — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 22, 2024

Напередодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

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