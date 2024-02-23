Джерело - Чемпіон.
Латвійська федерація хокею призупинила ліцензії гравців за участь на турнірі в Росії.
Про це повідомляє пресслужба ЛФХ.
Декілька спортсменів із Латвії виступають на провладних змаганнях "Игры будущего" у Казані.
Хокеїсти представляють так звану "збірну Балтії". До списку увійшли колишній воротар збірної Латвії Ервінс Муштуковс, а також інші хокеїсти – Кірілс Тамбієвс, Павелс Горошковс, Мартінш Лавровс, Алєксєйс Поповс, Алішерс Мубаракшинс і Нікіта Зантманс.
❗️❗️❗️Saskaņā ar izskanējušo informāciju par atsevišķu Latvijas spēlētāju piedalīšanos Krievijā rīkotajā Nākotnes spēļu festivālā, Latvijas Hokeja federācija apturējusi šo hokejistu licenču darbību.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 22, 2024
Напередодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!