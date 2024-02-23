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Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії

У Латвії відреагували на виступ хокеїстів на провладному турнірі
Сьогодні 15:43 139 0
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії

Джерело - Чемпіон.

Латвійська федерація хокею призупинила ліцензії гравців за участь на турнірі в Росії.

Про це повідомляє пресслужба ЛФХ.

Декілька спортсменів із Латвії виступають на провладних змаганнях "Игры будущего" у Казані.

Хокеїсти представляють так звану "збірну Балтії". До списку увійшли колишній воротар збірної Латвії Ервінс Муштуковс, а також інші хокеїсти – Кірілс Тамбієвс, Павелс Горошковс, Мартінш Лавровс, Алєксєйс Поповс, Алішерс Мубаракшинс і Нікіта Зантманс.

Напередодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

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