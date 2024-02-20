Сокіл - Кременчук 4:5: огляд матчу

Дивіться огляд матчу Сокіл - Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Кременчук переграв Сокіл у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Чемпіонат України

19 лютого

Сокіл (Київ) – Кременчук 4:5 Б (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Серія булітів:

Шайби: 0:1 – Лялька (Кривошапкін, Целогородцев), 03:58. 0:2 – Геворкян (Піддубний, Абаджян), 05:25. 1:2 – Жеребко (Толстушко, Бондарєв), 13:50. 1:3 – Лялька (Матусевич, Матвієнко, – більш.), 20:51. 2:3 – Слюсар (Вол. Алексюк, – більш.), 26:34. 3:3 – Захаров (Толстушко, Ромащенко), 30:09. 3:4 – Матвієнко (Матусевич, – більш.), 36:05. 4:4 – Захаров (Бородай, – більш.), 56:46. 4:5 – Матусевич (переможний буліт)

Сокіл: Дьяченко (Петров, 05:39; Дьяченко, 36:05); Філімонов – Толстушко, Чердак – В. Мазур – Разумов; Янішевський – Вол. Алексюк, Жеребко – Захаров – Бородай; Дворецький – Полоницький, Благий – Собченко – Бабинець; Костромітін – Качан, Ромащенко – Бондарєв – Слюсар. Тренер – Олег Шафаренко

Кременчук: Кучер; Матвієнко – Матусевич, Лялька – Кривошапкін – Целогородцев; Ігнатенко – Кривенко, С. Тимченко – Середницький – Брага; Панков – Піддубний, Т. Савицький – Абаджян – Геворкян; Кругляков – Максименко, Андрющенко – Федоров – Д. Попережай. Тренер – Дмитро Сумець

Попри поразку Сокіл із 60 очками залишився лідером чемпіонату, Кременчук йде другим із 59 балами в актиів.

Раніше Дніпро святкував впевнену перемогу над Берсерками.