Дніпро знищив Берсерки в матчі чемпіонату України

Сидоренко оформив хеттрик у матчі

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро святкував впевнену перемогу над Берсерками у матчі чемпіонату України з хокею.

Після перемоги з рахунком 7:0 у матчі, що відбувся 17 лютого, щуки відвантажили вінничанам дев’ять шайб.

Після покеру в суботу хеттриком за 2 хвилини 45 секунд відзначився найкращий бомбардир чемпіонату Микита Сидоренко, а голкіпер Едуард Захарченко оформив асист.

Чемпіонату України з хокею

18 лютого

Дніпро (Херсон) - Берсерки (Вінниця) 9:1 (0:0, 7:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Омельчук (Цюра, Щербак), 27:47. 2:0 – Крикля (Сидоренко, Стецюра), 31:44. 3:0 – Сидоренко (Крикля, Ратушний, - більш.), 35:59. 4:0 – Сидоренко (Крикля, Ратушний, - більш.), 37:38. 5:0 – Сидоренко (Крикля, Ратушний, - більш.), 38:34. 6:0 – Сапожник (Варава, Пойманов, - більш.), 38:54. 7:0 – Ратушний (Сидоренко, Стецюра, - більш.), 39:54. 8:0 – Стецюра (Ратушний, Захарченко, - менш.), 43:21. 9:0 – Цюра (Вал. Алексюк), 47:02. 9:1 – Дуюн (Бєлік, Осадчий, - більш.), 50:30

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