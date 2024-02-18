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Коламбус здолав Сан-Хосе, Флорида розгромила Тампу-Бей: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 08:47 145 0
Коламбус здолав Сан-Хосе, Флорида розгромила Тампу-Бей: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 13 матчів у межах регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 лютого

Бостон - Лос-Анджелес 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Даллас - Едмонтон 3:4 ОТ (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)

Чикаго - Отава 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Калгарі - Детройт 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Міннесота - Баффало 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Сент-Луїс - Нашвілл 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Тампа-Бей - Флорида 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)

Монреаль - Вашингтон 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Торонто - Анагайм 9:2 (4:1, 4:0, 1:1)

Нью-Джерсі - Філадельфія 6:3 (2:2, 2:2, 2:1)

Ванкувер - Вінніпег 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Вегас - Кароліна 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Сан-Хосе - Коламбус 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Раніше Малкін закликав НХЛ бойкотувати Олімпіаду через можливе відсторонення Росії.

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