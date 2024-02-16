Зустріч відбудеться 19 лютого у Палаці Спорту

Джерело - Чемпіон.

На матч останнього туру регулярного чемпіонату України з хокею Сокіл - Кременчук допустять глядачів.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Зустріч відбудеться 19 лютого, о 18:00 за київським часом, у Палаці Спорту.

Це перший хокейний матч перший після початку повномасштабного вторгнення Росії на який допустять уболівальників.

У матчі Сокіл - Кременчук може визначитися переможець регулярного сезону. Наразі команди посідають перше та друге місце в турнірній таблиці відповідно.

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