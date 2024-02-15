Берсерки - Київ Кепіталз 2:9: огляд матчу

Київ Кепіталз обіграв Берсерків у 28 турі чемпіонату України з хокею.

Чемпіонат України

28 тур, 14 лютого

Берсерки (Вінниця) – Київ Кепіталз 2:9 (2:3, 0:3, 0:3)

Шайби: 0:1 – Панченко (Берднікс), 03:38. 0:2 – Берднікс (Койда, Дворник), 05:38. 0:3 – Безуглий (Дворник, Рябенко), 11:43. 1:3 – Карнаух (Д. Деркач), 16:24. 2:3 – Ревука (Карнаух, Обремський), 19:51. 2:4 – Куцевич (Панченко, Берднікс), 24:10. 2:5 – Панченко (Койда), 28:33. 2:6 – Койда (Дворник, Безуглий), 38:11. 2:7 – Секірко (М. Олійник, Лапко), 40:54. 2:8 – Койда (Безуглий, Дворник), 50:46. 2:9 – Кривоножкін (Секірко, М. Олійник, - більш.), 59:45

Після 27-ми зіграних турів Київ Кепіталз розташувалися на 4-й позиції у турнірній таблиці з 51-м заліковим балом в активі. Берсерки посідають останнє місце. Вінничани заробили лише 7 очок у 26-ти матчах чемпіонату.

Раніше Київ Кепіталз отримав технічну поразку за матч з Дніпром.

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