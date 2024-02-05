Київ Кепіталз отримав технічну поразку за матч з Дніпром

Гравці Київ Кепіталз самовільно залишили майданчик

Джерело - Чемпіон.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації хокею України (ФХУ) виніс рішення щодо скандального матчу 3 лютого між Київ Кепіталз та Дніпром, який не був дограний.

Про це повідомляє ФХУ.

За рахунку 2:2 поєдинок було перервано на 51-й хвилині. Хокеїсти київського клубу залишили майданчик на знак протесту проти рішень арбітрів зустрічі, зокрема головного рефері гри Андрія Кічі. Гравці та тренерський штаб Кепіталз не згодні з рішенням рефері видалити до кінця зустрічі Павла Тарана (наприкінці першого періоду) та Сергія Черненка (у третьому періоді).

КДК ФХУ, вивчивши матеріали справи, прийняв рішення:

зарахувати ХК Київ Кепіталз технічну поразку;

дискваліфікувати Павла Тарана на три матчі та один додатково з правом внесення компенсації;

дискваліфікувати Сергія Черненка на два матчі та один додатково з правом внесення компенсації;

оштрафувати Київ Кепіталз на 40 000 гривень (з них 30 тисяч – за неспортивну поведінку гравців та тренерів).

Також повідомляється, що у разі повторної відмови від проведення матчу столичну команду буде автоматично виключено з числа учасників чемпіонату.

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