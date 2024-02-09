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Київ Кепіталз - Тризуб 5:3: огляд матчу

Огляд матчу Київ Кепіталз - Тризуб
Вчора 22:55 206 0
Київ Кепіталз - Тризуб 5:3: огляд матчу

Київ Кепіталз здобув впевнену перемогу над київським Тризубом.

Чемпіонат України

09 лютого

Київ Кепіталз - Тризуб (Київ)  5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Шайби: 1:0 - Плесовських (Сірченко), 2:13, 2:0 - Берднікс (Секірко, Луговий, більш.), 3:44, 2:1 - Гаврилюк (Фроленко), 21:51, 2:2 - Тимченко (Васильєв), 22:57, 3:2 - Луговий (Олійник, більш.), 29:05, 4:2 - Кривоножкін (Берднікс), 44:30, 5:2 - Дворник (Кривоножкін, Олійник), 58:26, 5:3 - Росляков (Фроленко), 59:50

Раніше Київ Кепіталз отримав технічну поразку за матч з Дніпром.

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