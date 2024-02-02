Гравці НХЛ планують взяти участь у зимових Олімпійських іграх 2026 та 2030 років

Національна хокейна ліга, Асоціація гравців національної хокейної ліги та Міжнародна федерація хокею оголосили про плани щодо участі гравців НХЛ у зимових Олімпійських іграх 2026 та 2030 років.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

"Це рішення є поворотним моментом для хокею на глобальному рівні та знаменує велике повернення гравців НХЛ на Олімпійські ігри. IIHF змогла зібрати всіх зацікавлених сторін за одним столом, щоб знайти довготривалий і стійкий консенсус, який є основою того, що ми збираємося робити як спортивні організації", – повідомив президент IIHF Люк Тардіф.