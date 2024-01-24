У НХЛ може з'явитися новий клуб

Власник Юти Джаз хоче створити хокейну команду

Власник клубу НБА Юта Джаз Раян Сміт відправив у НХЛ запит на розширення чемпіонату та включення до нього 33-го учасника - хокейної команди в Юті.

Про це повідомляє The Athletic.

Компанія Сміта також володіє ареною, яку можуть ділити баскетбольна та хокейна команди, та клубом МЛС Реал Солт-Лейк. У НХЛ підтвердили, що отримали запит на створення клубу в Юті та готові вести переговори.

Проте експерти зазначають, що процес навряд чи буде швидким.

НХЛ за останні роки вже розширилася завдяки командам у Вегасі та Сіетлі, досягнувши позначки у 32 учасники, тоді як фінансово значно успішніша НБА зупинилася на позначці у 30 клубів.

Але процес створення команди у Юті може прискорити факт наявності арени.