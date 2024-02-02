Матч чемпіонату України Кременчук - Тризуб не відбудеться

Тризубу зарахована технічна поразка

Джерело - Чемпіон.

Матч чемпіонату України з хокею між командами Кременчук та Тризуб, який мав пройти 3 лютого, скасовано.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Причиною цьому стала велика кількість хворих на ГРВІ у складі київської команди. У розпорядженні Тризуба залишилось 8 гравців.

Тризубу зарахована технічна поразка через відсутність можливості переносу матчу, а Кременчук отримає 3 очки.

Раніше Сокіл розгромив Берсерків у чемпіонаті України.

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