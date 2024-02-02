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Сокіл розгромив Берсерків у чемпіонаті України

Зустріч завершилася з рахунком 6:1
Сьогодні 20:24 162 0
Сокіл розгромив Берсерків у чемпіонаті України
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл розгромно переміг Берсерків у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

Чемпіонат України з хокею
2 лютого

Берсерки (Вінниця) – Сокіл (Київ) 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайби: 0:1 – Благий (В. Мазур, Римар), 05:57. 0:2 – Бородай (Захаров), 26:54. 0:3 – Бородай (Захаров, Благий), 28:11. 1:3 – Пруський (Осадчий), 37:59. 1:4 – Жеребко (Слюсар, Дворецький), 38:26. 1:5 – Захаров (Чердак, Вол. Алексюк, - більш.), 52:47. 1:6 – Захаров (Бородай, Дворецький, - менш.), 56:11

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