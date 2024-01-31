Дніпро в овертаймі дотис Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Зустріч завершилася з рахунком 3:2

Джерело - Чемпіон.

Дніпро в овертаймі обіграв Київ Кепіталз у межах чемпіонату України.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Чемпіонат України з хокею

30 січня

Дніпро (Херсон) – Київ Кепіталз 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Кривоножкін (М. Олійник, Луговий, - більш.), 08:39. 1:1 – Пойманов (Варава, Кобильник, - більш.), 18:01. 2:1 – Стецюра (Крикля, Ратушний, - більш.), 21:38. 2:2 – Берднікс (М. Олійник), 38:46. 3:2 – Сидоренко (Варава), 61:38

Раніше Кременчук здолав Тризуб.

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