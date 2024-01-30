Кременчук здолав Тризуб у перенесеному матчі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Кременчук за відсутності відразу десятьох хокеїстів, які випали останньої миті з простудними захворюваннями, здобув непросту перемогу над Тризубом у перенесеному матчі чемпіонату України з хокею.

Поміж інших, у лазареті опинилися лідери команди Денис Матусевич і Гліб Кривошапкін. Частині тих гравців, які вийшли сьогодні на лід Палацу спорту, теж довелося збивати температуру з допомогою медичних препаратів.

Чемпіонат України з хокею

30 січня

Тризуб - Кременчук 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – Черемнов (Зик), 20:50. 1:1 – Середницький (Геворкян), 31:22. 1:2 – Лялька (Максименко), 51:17. 1:3 – С. Тимченко (Ігнатенко, Середницький), 54:11

Раніше Тризуб поступився Харківським Берсеркам.

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