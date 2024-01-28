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Берсерки впевнено перемогли Тризубу у чемпіонаті України

Сьогодні 21:56 151 0
Берсерки впевнено перемогли Тризубу у чемпіонаті України
#Харківські Берсерки, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 січня, Берсерки святкували впевнену перемогу над київським Тризубом. 

На жаль, завершити цей матч командам не вдалося через повітряну тривогу, яка пролунала, коли до сирени залишалося 02:03. Вирушивши до укриття, організатори і команди-учасниці прийняли спільне рішення зафіксувати результат матчу.

Раніше Кременчук переграв Київ Кепіталз.

Чемпіонат України з хокею
28 січня

Берсерки - Тризуб 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Осадчий (О-др Резюк, - більш.), 04:45. 1:1 – Давиденко (Віт. Гаврилюк), 07:24. 2:1 – Ревука (Мельников, Бєлік, - більш.), 10:59. 3:1 – Бєлік (Ревука, Дуюн), 36:36. 4:1 – Ревука (Карнаух, Горбунов), 43:45. 5:1 – Дуюн (Горбунов, Ревука, - більш.), 47:51

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