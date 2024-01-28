Кременчук переграв Київ Кепіталз у матчі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У рамках чемпіонату України з хокею відбувся матч команд групи лідерів. Кременчук приймав Київ Кепіталз і здобув перемогу у напруженому протистоянні.

Суперники закинули 14 шайб, а господарі виграли з рахунком 8:6.

Кременчук набирає 48 очок і піднімається на друге місце, у Кепіталз залишилося 47 пунктів.

Чемпіонат України з хокею

28 січня

Кременчук - Київ Кепіталз 8:6 (1:2, 3:3, 4:1)

Шайби: 0:1 – Тищенко (Черненко, Куцевич, - більш.), 11:06. 1:1 – С. Тимченко (Ігнатенко, Брага), 11:19. 1:2 – Панченко (Черненко, Дворник), 16:27. 1:3 – Куцевич (М. Олійник), 22:02. 2:3 – Лялька (Кривошапкін), 24:14. 3:3 – Середницький (Целогородцев, Лялька), 25:07. 3:4 – Куцевич (Берднікс, Черненко, - більш.), 29:55. 3:5 – Кривоножкін (більш.), 37:58. 4:5 – Кривошапкін (Лялька, Целогородцев), 38:38. 5:5 – Брага (Ігнатенко, Середницький), 44:27. 5:6 – Кривоножкін (менш.), 47:02. 6:6 – С. Тимченко (Ігнатенко, Середницький, - менш.), 50:49. 7:6 – Лялька (Целогородцев, Кругляков), 52:46. 8:6 – Кривошапкін (Целогородцев, - п.в.), 59:43

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