Сокіл дотиснув Дніпро у чемпіонаті України

Сокіл зміцнив лідерство у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Сокіл переграв Дніпро у рамках чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Сокіл набрав 45 очок та зміцнив лідерство, відірвавшись від Кременчука на 4 пункти при матчі в запасі у конкурента.

Чемпіонат України

10 січня

Сокіл (Київ) - Дніпро (Херсон) 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Чердак (В. Мазур), 05:55. 1:1 – Вал. Алексюк (Крикля, Сидоренко, - більш.), 22:14. 2:1 – В. Мазур (Чердак, Разумов), 42:47. 3:1 - Разумов (Петров, - п.в.), 59:27

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