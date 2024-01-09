Харківські Берсерки змінили назву

Джерело - Чемпіон.
Хокейний клуб Харківські Берсерки оголосив про перейменування – тепер команда називається ШВСМ Колос Берсерки Патріот.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб вирішив повністю переїхати до Вінниці і тепер представлятиме саме це місто в чемпіонаті України. Раніше Берсерки і так проводили домашні матчі у Вінниці, тому рішення було досить логічним.
Домашньою ареною оновлених Берсерків залишиться Ice Club, розплоджений у Центральному міському парку ім. Леонтовича. Леонтовича.
Раніше Київ Кепіталз здобули вольову перемогу над Харківськими Берсерками у 18 турі чемпіонату України.