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Харківські Берсерки змінили назву

Клуб переїхав до Вінниці.
Сьогодні 19:40 185 0
Харківські Берсерки змінили назву
#Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб Харківські Берсерки оголосив про перейменування – тепер команда називається ШВСМ Колос Берсерки Патріот.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб вирішив повністю переїхати до Вінниці і тепер представлятиме саме це місто в чемпіонаті України. Раніше Берсерки і так проводили домашні матчі у Вінниці, тому рішення було досить логічним.

Домашньою ареною оновлених Берсерків залишиться Ice Club, розплоджений у Центральному міському парку ім. Леонтовича. Леонтовича.

Раніше Київ Кепіталз здобули вольову перемогу над Харківськими Берсерками у 18 турі чемпіонату України.

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