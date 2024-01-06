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Визначено MVP та символічну збірну чемпіонату світу U-20

Сьогодні 10:10 272 0
Визначено MVP та символічну збірну чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

За підсумками молодіжного чемпіонату світу з хокею, у фіналі якого США обіграли Швецію з рахунком 6:2, визначено MVP.

Про це повідомляє IIHF.

Найціннішим гравцем турніру визнано форварда збірної Швеції Йонатана Леккерімакі, який з 7 шайбами став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Крім того, було визначено символічну збірну турніру:

  • воротар - Уго Хавелід (Швеція).
  • захисники - Лейн Хатсон (США), Тео Ліндстейн (Швеція).
  • форварди - Каттер Готьє (США), Іржі Куліх (Чехія), Йонатан Леккерімакі (Швеція).
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