Визначено MVP та символічну збірну чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.
За підсумками молодіжного чемпіонату світу з хокею, у фіналі якого США обіграли Швецію з рахунком 6:2, визначено MVP.
Про це повідомляє IIHF.
Найціннішим гравцем турніру визнано форварда збірної Швеції Йонатана Леккерімакі, який з 7 шайбами став найкращим бомбардиром чемпіонату.
Крім того, було визначено символічну збірну турніру:
- воротар - Уго Хавелід (Швеція).
- захисники - Лейн Хатсон (США), Тео Ліндстейн (Швеція).
- форварди - Каттер Готьє (США), Іржі Куліх (Чехія), Йонатан Леккерімакі (Швеція).