Визначено MVP та символічну збірну чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

За підсумками молодіжного чемпіонату світу з хокею, у фіналі якого США обіграли Швецію з рахунком 6:2, визначено MVP.

Про це повідомляє IIHF.

Найціннішим гравцем турніру визнано форварда збірної Швеції Йонатана Леккерімакі, який з 7 шайбами став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Крім того, було визначено символічну збірну турніру: