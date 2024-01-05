Збірна Швеції зіграє з США у фіналі турніру: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20

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5 січня у шведському Гетеборзі у рамках 9 ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудуться матч та третє місце та фінал.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 5 січня: