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Збірна Швеції зіграє з США у фіналі турніру: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20

Сьогодні 09:00 64 0
Збірна Швеції зіграє з США у фіналі турніру: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

5 січня у шведському Гетеборзі у рамках 9 ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудуться матч та третє місце та фінал.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 5 січня:

  • 16:00. Матч за третє місце. Чехія U-20 - Фінляндія U-20
  • 20:30. Фінал. США U-20 - Швеція U-20
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