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4 січня у шведському Гетеборзі у рамках восьмого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудуться півфінальні матчі та зустріч за виживання.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

У цей день відбудуться матчі 1/2 фіналу та зустріч за збереження прописки в еліті світового хокею. Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 4 січня: