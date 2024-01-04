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Збірна Швеції зіграє з Чехією: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 на 4 січня

Сьогодні 07:22 400 0
Збірна Швеції зіграє з Чехією: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 на 4 січня

Джерело - Чемпіон.

4 січня у шведському Гетеборзі у рамках восьмого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудуться півфінальні матчі та зустріч за виживання.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

У цей день відбудуться матчі 1/2 фіналу та зустріч за збереження прописки в еліті світового хокею. Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 4 січня:

  • 12:00. Матч за збереження місця. Німеччина  U-20 - Норвегія  U-20
  • 16:00. Перший матч 1/2 фіналу. Швеція U-20 - Чехія U-20
  • 20:30. Другий матч 1/2 фіналу. США U-20 - Фінляндія U-20
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