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Збірна Канади зіграє з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 на 2 січня

Сьогодні відбудуться останні матчі 1/4 фіналу
Сьогодні 07:35 394 0
Збірна Канади зіграє з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 на 2 січня

Джерело - Чемпіон.

2 січня у шведському Гетеборзі у рамках сьомого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудуться чвертьфінальні матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

У цей день відбудуться всі чотири матчі 1/4 фіналу. Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 31 грудня:

  • 13:00. Перший матч 1/4 фіналу. Словаччина - Фінляндія
  • 15:30. Другий матч 1/4 фіналу. Канада - Чехія
  • 18:00. Третій матч 1/4 фіналу. США - Латвія
  • 20:30. Четвертий матч 1/4 фіналу. Швеція - Швейцарія
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