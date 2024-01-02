Сьогодні відбудуться останні матчі 1/4 фіналу

Джерело - Чемпіон.

2 січня у шведському Гетеборзі у рамках сьомого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудуться чвертьфінальні матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

У цей день відбудуться всі чотири матчі 1/4 фіналу. Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад чвертьфінальних матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 31 грудня: