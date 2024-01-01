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﻿Чехія - Швейцарія 4:2: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Сьогодні 13:25 264 0
﻿Чехія - Швейцарія 4:2: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

31 грудня у Швеції у шостий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею збірна Чехії перемогла Швейцарію.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
31 грудня

Чехія - Швейцарія 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 12:04 Шаповалів (Меловський, Хамара) - 1:0, 30:05 Бехер (Куліх) - 2:0, 34:26 Маєр (Діонісіо, Терранео) - 2:1, 39:03 Жульєн (Вебер, Діонісіо) - 2:2, 52:47 Куліх (Меловський) - 3:2, 55:18 Хамара - 4:2

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