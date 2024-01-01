Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

31 грудня у Швеції у шостий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося чотири матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

31 грудня

США - Словаччина 10:2 (2:1, 3:1, 5:0)

Шайби: 06:21 Макроарті (Мур, Чеслі) - 1:0, 08:57 Моско - 1:1, 10:13 Буіум (Хеєс) - 2:1, 20:29 Бріндлі (Гатсон, Чеслі) - 3:1, 37:50 Месар (Петровський) - 3:2, 38:20 Леонард (Сміт) - 4:2, 38:54 Макроарті (Фортеск'ю, Готьє) - 5:2, 44:06 Макроарті (Готьє) - 6:2, 45:48 Ховард (Нельсон, Бріндлі) - 7:2, 49:15 Похлкамп - 8:2, 51:00 Готьє (Назар, Гатсон) - 9:2, 52:42 Ховард (Назар, Хатсон) - 10:2

Швеція - Фінляндія 4:5 Б (0:2, 4:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 12:25 Манністо (Халттунен, Кескінен) - 0:1, 18:21 Хаменано (Науккарінен) - 0:2, 23:24 Борн (Остлунд, Вілландер) - 1:2, 26:38 Леккерімакі - 2:2, 27:15 Халттунен (Кескінен) - 2:3, 28:58 Ліндстен (Сорум, Стенберг) - 3:3, 34:53 Байстедт (Сорум, Хавелід) - 4:3, 58:28 Найман - 4:4

Канада - Німеччина 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Шайби: 02:57 Лутц (Сін) - 0:1, 06:20 Селебріні - 1:1, 14:36 Ягер (Даніельсон) - 2:1, 21:49 Кехтер (Вебер) - 2:2, 41:49 Бек - 3:2, 47:32 Сампф - 3:3, 48:32 Дюмаї (Поітрас) - 4:3, 56:02 Селебріні (Ягер, Бонк) - 5:3, 57:14 Коуен - 6:3

Чехія - Швейцарія 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 12:04 Шаповалів (Меловський, Хамара) - 1:0, 30:05 Бехер (Куліх) - 2:0, 34:26 Маєр (Діонісіо, Терранео) - 2:1, 39:03 Жульєн (Вебер, Діонісіо) - 2:2, 52:47 Куліх (Меловський) - 3:2, 55:18 Хамара - 4:2

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