Головне
Безпрецедентний випадок: український юрист подав апеляцію до CAS - оскаржив допуск росіян до Олімпіади
30.12.2023 20:50 1540
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:09 757
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Сьогодні 08:24 715
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Сьогодні 08:08 343
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:55 34077 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 17:33 350346 1
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 17:00 2212
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Вчора 16:05 161447
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Вчора 15:25 10830
Луческу запропонували роботу у румунському клубі
Вчора 12:25 605
Прямі трансляції

Канада - Німеччина 6:3: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Сьогодні 11:55 223 0
Канада - Німеччина 6:3: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

31 грудня у Швеції у шостий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею збірна Канади переграла Німеччину.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
31 грудня

Канада - Німеччина 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Шайби: 02:57 Лутц (Сін) - 0:1, 06:20 Селебріні - 1:1, 14:36 Ягер (Даніельсон) - 2:1, 21:49 Кехтер (Вебер) - 2:2, 41:49 Бек - 3:2, 47:32 Сампф - 3:3, 48:32 Дюмаї (Поітрас) - 4:3, 56:02 Селебріні (Ягер, Бонк) - 5:3, 57:14 Коуен - 6:3

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13247
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 10830
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 34077 2
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 2212
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 161447
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 350346 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91676
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 66823
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32320 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22460
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110715 4
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88770 1