Джерело - Чемпіон.

31 грудня у Швеції у шостий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею збірна Канади переграла Німеччину.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

31 грудня

Канада - Німеччина 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Шайби: 02:57 Лутц (Сін) - 0:1, 06:20 Селебріні - 1:1, 14:36 Ягер (Даніельсон) - 2:1, 21:49 Кехтер (Вебер) - 2:2, 41:49 Бек - 3:2, 47:32 Сампф - 3:3, 48:32 Дюмаї (Поітрас) - 4:3, 56:02 Селебріні (Ягер, Бонк) - 5:3, 57:14 Коуен - 6:3

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