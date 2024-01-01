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Швеція - Фінляндія 4:5: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Сьогодні 10:40 279 0
Швеція - Фінляндія 4:5: огляд матчу чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

31 грудня у Швеції у шостий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею збірна Швеції поступилася Фінляндії.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
31 грудня

Швеція - Фінляндія 4:5 Б (0:2, 4:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 12:25 Манністо (Халттунен, Кескінен) - 0:1, 18:21 Хаменано (Науккарінен) - 0:2, 23:24 Борн (Остлунд, Вілландер) - 1:2, 26:38 Леккерімакі - 2:2, 27:15 Халттунен (Кескінен) - 2:3, 28:58 Ліндстен (Сорум, Стенберг) - 3:3, 34:53 Байстедт (Сорум, Хавелід) - 4:3, 58:28 Найман - 4:4

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