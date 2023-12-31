Збірна США зіграє зі Словаччиною: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 31 грудня

Сьогодні відбудуться останні матчі групового етапу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках шостого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться чотири матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 31 грудня: