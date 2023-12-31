Збірна США зіграє зі Словаччиною: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 31 грудня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках шостого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться чотири матчі.
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.
Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 31 грудня:
- 13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20
- 15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20
- 18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20
- 20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20