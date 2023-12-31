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Збірна США зіграє зі Словаччиною: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 31 грудня

Сьогодні відбудуться останні матчі групового етапу
Сьогодні 08:24 153 0
Збірна США зіграє зі Словаччиною: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 31 грудня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках шостого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться чотири матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 31 грудня:

  • 13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20
  • 15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20
  • 18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20
  • 20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20
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