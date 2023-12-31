Джерело - Чемпіон.

30 грудня у Швеції у п'ятий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею збірна Латвії несподівано перемогла Німеччину.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Перед останнім туром у Німеччини, Фінляндії та Латвії по три набрані очки. Фінальні матчі групи відбудуться 31 грудня.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

30 грудня

Німеччина - Латвія 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Шайби: 02:46 Матейко (Мотс) - 0:1, 09:06 Букартш (Буланш, Руллерс) - 0:2, 13:23 Буланш - 0:3, 26:30 Шиндлер (Нілек) - 1:3, 30:46 Дарзінш (Локмеліс) - 1:4, 37:44 Вілманіс - 1:5, 46:34 Вілманіс (Локмеліс) - 1:6, 53:04 Паноха (Сампф, Біккер) - 2:6

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