Збірна Німеччини програла Латвії: результати матчів чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.

30 грудня у Швеції у п'ятий ігровий день молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбулося два матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

У першому матчі Швейцарія перемогла Норвегію, яка з останнього місця у групі вилітає у матч за виживання, а Швейцарія вийшла у плей-оф. В іншому матчі Латвія, яка до цієї зустрічі не забила жодної шайби та пропустила 20 та явно була на шляху до матчу за виживання, несподівано розгромила Німеччину 6:2. Перед останнім туром у Німеччини, Фінляндії та Латвії по три набрані очки. Фінальні матчі групи відбудуться 31 грудня.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

30 грудня

Швейцарія - Норвегія 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)

Шайби: 06:05 Маєр - 1:0, 17:16 Йонсен - 1:1, 18:10 Дален - 1:2, 25:38 Брайлард - 2:2, 30:16 Тайбел - 3:2, 31:53 Діоніко - 4:2, 38:53 Шилд - 5:2, 45:12 Діоніко - 6:2

Німеччина - Латвія 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Шайби: 02:46 Матейко (Мотс) - 0:1, 09:06 Букартш (Буланш, Руллерс) - 0:2, 13:23 Буланш - 0:3, 26:30 Шиндлер (Нілек) - 1:3, 30:46 Дарзінш (Локмеліс) - 1:4, 37:44 Вілманіс - 1:5, 46:34 Вілманіс (Локмеліс) - 1:6, 53:04 Паноха (Сампф, Біккер) - 2:6

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