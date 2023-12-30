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Збірна Німеччини зіграє з Латвією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 30 грудня

Сьогодні 07:31 180 0
Збірна Німеччини зіграє з Латвією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 30 грудня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться два матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турніру в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 30 грудня:

  • 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - Норвегія U-20
  • 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Латвія U-20
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