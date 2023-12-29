Канада зіграє з Швецією, США - з Чехією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 29 грудня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках третього ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться чотири матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

Перші два матчі дня завершать програму третього туру, наступні два - розпочнуться 4 тур.

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турнірі в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 29 грудня: