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Збірна США зіграє зі Швейцарією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 28 грудня

Сьогодні 07:09 202 0
Збірна США зіграє зі Швейцарією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 28 грудня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках третього ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться два матчі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів

Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турнірі в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 28 грудня:

  • 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - США U-20
  • 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Швеція U-20
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