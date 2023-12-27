Збірна Латвії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 27 грудня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 грудня, у шведському Гетеборзі у рамках другого ігрового дня молодіжного чемпіонату світу-2024 з хокею відбудеться чотири матчі.
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів
Матчі турніру відбуваються на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турнірі в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.
Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 27 грудня:
- 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Швейцарія U-20
- 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Німеччина U-20
- 18:00. Група В. Норвегія U-20 - Чехія U-20
- 20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20