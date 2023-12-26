Збірна Фінляндії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу-2023 на 26 грудня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 грудня, у шведському Гетеборзі стартує молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому візьме 10 команд.
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів
Вони поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.
- Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія
- Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія
Матчі турніру відбудуться на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турнірі в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.
Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 26 грудня:
- 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Чехія U-20
- 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Канада U-20
- 18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20
- 20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20