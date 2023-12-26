Збірна Фінляндії зіграє з Канадою: розклад матчів чемпіонату світу-2023 на 26 грудня

У перший ігровий день відбудеться чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 грудня, у шведському Гетеборзі стартує молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому візьме 10 команд.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів

Вони поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.

Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія

Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія

Матчі турніру відбудуться на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі. Матчі турнірі в Україні можна переглянути на телеканалі XSport.

Розклад матчів чемпіонату світу U-20 з хокею на 26 грудня: