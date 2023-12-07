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Сокіл - Харківські Берсерки 11:1: огляд матчу

Огляд матчу Сокіл - Харківські Берсерки
Сьогодні 22:40 160 0
Сокіл - Харківські Берсерки 11:1: огляд матчу
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл переміг Харківські Берсерки у чемпіонаті України.

Чемпіонат України 

07 грудня

Сокіл - Харківські Берсерки 11:1 (3:1, 3:0, 5:0)

Шайби: 1:0 - Слюсар (Собченко), 2:10, 2:0 - Жеребко (Захаров, Бородай, більш.), 3:44, 2:1 - Ружицький (булліт), 12:23, 3:1 - Бородай (Жеребко, Захаров, більш.), 13:55, 4:1 - Слюсар (Разумов, Римар), 30:30, 5:1 - Захаров (Бородай, Жеребко), 37:30, 6:1 - Благий (Мазур, Ромащенко), 38:52, 7:1 - Благий, 41:09, 8:1 - Бородай (Римар, Жеребко), 46:31, 9:1 - Разумов (Говорушко, Янішевський, більш.), 48:03, 10:1 - Благий (Толстушко, Мазур), 52:58, 11:1 - Мазур (Благий, Слюсар), 45:28.

Раніше Кременчук здобув розгромну перемогу над Харківськими Берсерками.

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