Сокіл поступився Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Київ Кепіталз виграв матч лідерів чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз переграв Сокіл у 13 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Завядки перемозі Київ випереджає суперника на два очки та стає лідером чемпіонату.

Чемпіонат України з хокею

13 тур

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – Ромащенко (Вол. Алексюк, Захаров), 05:54. 2:0 – Полоницький (Захаров, Ромащенко), 12:15. 2:1 – Черненко (Панченко, Куцевич, - подв. більш.), 37:07. 2:2 – Панченко (Черненко, Берднікс), 39:09. 3:2 – Берднікс (Черненко, Панченко, - подв. більш.), 56:50

Раніше Сокіл розгромив Тризуб.