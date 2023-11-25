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Сокіл поступився Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Київ Кепіталз виграв матч лідерів чемпіонату України
Сьогодні 20:39 112 0
Сокіл поступився Київ Кепіталз у чемпіонаті України
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз переграв Сокіл у 13 турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Завядки перемозі Київ випереджає суперника на два очки та стає лідером чемпіонату.

Чемпіонат України з хокею
13 тур

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – Ромащенко (Вол. Алексюк, Захаров), 05:54. 2:0 – Полоницький (Захаров, Ромащенко), 12:15. 2:1 – Черненко (Панченко, Куцевич, - подв. більш.), 37:07. 2:2 – Панченко (Черненко, Берднікс), 39:09. 3:2 – Берднікс (Черненко, Панченко, - подв. більш.), 56:50

Раніше Сокіл розгромив Тризуб.

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