Сокіл поступився Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Київ Кепіталз переграв Сокіл у 13 турі чемпіонату України.
Матч завершився з рахунком 3:2.
Завядки перемозі Київ випереджає суперника на два очки та стає лідером чемпіонату.
Чемпіонат України з хокею
13 тур
Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Шайби: 1:0 – Ромащенко (Вол. Алексюк, Захаров), 05:54. 2:0 – Полоницький (Захаров, Ромащенко), 12:15. 2:1 – Черненко (Панченко, Куцевич, - подв. більш.), 37:07. 2:2 – Панченко (Черненко, Берднікс), 39:09. 3:2 – Берднікс (Черненко, Панченко, - подв. більш.), 56:50
Раніше Сокіл розгромив Тризуб.