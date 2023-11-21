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Сокіл отримав технічну поразку за матч з Берсерками

Сокіл покарали за участь незаявленого хокеїста
Сьогодні 14:55 165 0
Сокіл отримав технічну поразку за матч з Берсерками
#Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сокіл отримав технічну поразку і штраф 20 тисяч гривень за участь у матчі 11-го туру чемпіонат України проти харківських Берсерків (5:2) незаявленого хокеїста Данила Римаря.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Сокіл порушив пункт 1.4 статті 44 глави 8 Регламенту чемпіонату України.

Наразі Берсерки займають останнє місце в чемпіонаті, у команди до цього не було жодної перемоги. Водночас Сокіл очолює турнірну таблицю.

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