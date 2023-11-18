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Сокіл переміг Харківських Берсерків у чемпіонаті України

Матч завершився з рахунком 2:5 на користь киян
Сьогодні 22:22 180 0
Сокіл переміг Харківських Берсерків у чемпіонаті України
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл впевнено переграв Харківських Берсерків у межах 10-го туру чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 2:5 на користь киян.

Чемпіонат України з хокею
10 тур, 18 листопада

Харківські Берсерки - Сокіл (Київ) 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – Безуглий (В. Мурин, Осадчий), 06:43. 1:1 – Полоницький (Разумов, Слюсар, - більш.), 19:01. 1:2 – Слюсар (Качан, Говорушко), 26:10. 2:2 – Дуюн (Бєлік), 32:41. 2:3 – Разумов (Благий), 35:08. 2:4 – Благий (Євсейчик), 50:34. 2:5 – Янішевський (Ромащенко, Полоницький, - більш.), 52:05

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