Збірна України поступилась Італії на Меморіалі Шаркозі в Угорщині

Національна збірна України зазнала другої поразки на Меморіалі Тамаша Шаркозі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася Італії в овертаймі заключного матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі в Будапешті.

Гра завершилась з рахунком 1:0 на користь італійців.

Меморіалі Тамаша Шаркозі

11 листопада

Італія – Україна – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – Трівельято, 63:23

Італія: Де Філіппо; П’єтроніро – Трівельято, Дзанетті – Моріні – Делука; Ґаццола – Шпорнберґер, Бруннер – Санна – Салінітрі; Сід – Мільйоранці, Петан – Майслі – Маркетті; Ґліра – Джіос, Фріґо – Мантінґер – Джінетті. Тренер – Майк Кінен

Україна: Дьяченко; Сисак – Мережко, Пересунько – Мазур – Трахт; Гребеник – Толстушко, Лялька – Захаров – Коренчук; Ратушний – Матусевич, Денискін – Куцевич – Ворона; Бородай – Янішевський – Панченко; Варава, Ружніков. Тренер – Дмитро Христич

Кидки: 31 – 40

Штраф: 6 (2 + 2 + 2) – 4 (0 +2 + 2)

Нагадаємо, збірна України раніше на турнірі обіграла Угорщину 5:4 та програла Словенії 4:5.