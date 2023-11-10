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Збірна України поступилась Словенії на Меморіалі Шаркозі в Угорщині

Національна збірна України зазнала першої поразки на Меморіалі Тамаша Шаркозі, який відбувається в Будапешті
Сьогодні 19:38 158 0
Збірна України поступилась Словенії на Меморіалі Шаркозі в Угорщині

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилась Словенії на міжнародному Меморіалі Тамаша Шаркозі в Угорщині.

Матч завершився з рахунком 4:5.

Заключний матч на Меморіалі Шаркозі збірна України проведе проти італійців.

Меморіалі Тамаша Шаркозі 

10 листопада

Словенія – Україна 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – Урукало (Мехле, Повше), 03:22. 1:1 – Захаров (Коренчук). 04:16. 2:1 – Капел (Томажевіч), 07:37. 3:1 – Тьорьок (Кошіч, Мацух, – більш.), 28:02. 3:2 – Трахт (Мазур, Пересунько), 28:51. 3:3 – Пересунько (Ворона, Мережко, – більш.), 34:34. 4:3 – Капел (Машіч, Урукало), 46:58. 4:4 – Бородай (Ружніков), 48:10. 5:4 – Кошіч (Содья, Томажевіч), 58:30

Словенія: Колін; Машіч – Урукало, Мавер – Сімчіч – Зайц; Шировнік – Кошіч, Содья – Мацух – Капел; Црновіч – Чепонь, Єловшек – Томажевіч – Тьорьок; Стоян – Бохінц, Светіна – Повше – Мехле

Україна: Захарченко; Сисак – Мережко, Пересунько – Мазур – Трахт; Ратушний – Матусевич, Лялька – Захаров – Коренчук; Андрейків – Гребеник, Денискін – Куцевич – Ворона; Бородай – Янішевський – Панченко; Толстушко, Ружніков

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