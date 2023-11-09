Христич: Овечкін запитав, що в нас. Кажу: "Уявляєш, бомблять!"

Головний тренер національної збірної України з хокею Дмитро Христич мав діалог з росіянином Олександром Овечкіним.

Про це він розповів порталу Sport.ua.

"З Овечкіним я не був знайомий особисто. На одному з таких заходів, не віч-на-віч, а поряд з іншими людьми, американцями, канадцями, він підійшов, привітався. Запитав про те, що в нас. "Уявляєш, бомблять!" - кажу. Фактично, після того ми вже й не говорили.

Гашек закликав ЗМІ не боятися ставити прямі запитання спортсменам з рф і рб

Але ось буквально нещодавно трапилася історія. Фотографувалися великою компанією колишніх гравців "Кепіталз". Овєчкін був поряд. Йому запропонували стати в центрі і теж сфотографуватися. Саша ж став не в центрі, а поряд зі мною, з краю. Що мені було, тікати? Мені навіть дивно, що це фото не дійшло до України. Знову би було багато розмов. Хоч я не хотів з ним фотографуватися", – сказав Христич.