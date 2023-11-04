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Київ Кепіталз підписав американського захисника

Сьогодні 15:25 158 0
Київ Кепіталз підписав американського захисника
#Київ Кепіталз

Джерело - ФХУ.

Київ Кепіталз підсилив склад 28-річним американським оборонцем Коліном Віттом.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Колін Вітт народився 3 червня 1995 року в Саутлейку, штат Техас. Виступати починав за команду рідного міста Саутлейк Керрол Гайг у чемпіонаті USHS-TX (2010-2013), потім грав за Флориду Ілз в USPHL Elite (2014-2016) та команду університету Вустера в NCAA III (2016-2020). 

Два попередні сезони Колін провів у Німеччині, в четвертій Бундеслізі, за Тіммендорфер Штранд.

Раніше Київ Кепіталз у серії булітів поступився Соколу.

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