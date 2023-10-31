Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру чемпіонату України з хокею Сокіл здолав Київ Кепіталз.

Сокіл святкував перемогу лише у серії булітів. В основний час Сокіл двічі виходив уперед, але суперник зумів відігратися. При цьому другу шайбу Київ Кепіталз закинули у меншості за три хвилини до кінця третього періоду.

Чемпіонат України з хокею

30 жовтня

Сокіл - Київ Кепіталз 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Бабинець (Мазур, Євсейчик), 28:11. 1:1 - Куцевич (Панченко), 46:03. 2:1 - Янішевський (Бабинець, Чердак, - більш.), 56:08. 2:2 - Луговий (Куцевич, Моксунен, - менш.), 57:05. 3:2 - Чердак (передможний булліт)

Напередодні Дніпро знищив Тризуб у 8 турі чемпіонату України.