НХЛ рекомендує гравцям використовувати захист шиї

Ліга максимально хоче убезпечити гравців

Комісар Національної хокейної ліги Гері Беттмен настійно рекомендував гравцям використовувати захист шиї.

Про це повідомляє журналіст Джефф Марек з посиланням на NHL Network Radio.

"Заступник комісара НХЛ Білл Дейлі повідомив, що Гері Беттмен зв'язався з Марті Уолшем з NHLPA, щоб привернути увагу до проблеми із захистом шиї. Дейлі каже, що НХЛ настійно рекомендує використовувати захист для шиї", - зазначив Марек.

Напередодні ексхокеїсту НХЛ під час матчу перерізали горло ковзаном.