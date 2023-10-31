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НХЛ рекомендує гравцям використовувати захист шиї

Ліга максимально хоче убезпечити гравців
Сьогодні 20:11 254 0
НХЛ рекомендує гравцям використовувати захист шиї

Джерело - xsport.ua.

Комісар Національної хокейної ліги Гері Беттмен настійно рекомендував гравцям використовувати захист шиї.

Про це повідомляє журналіст Джефф Марек з посиланням на NHL Network Radio.

"Заступник комісара НХЛ Білл Дейлі повідомив, що Гері Беттмен зв'язався з Марті Уолшем з NHLPA, щоб привернути увагу до проблеми із захистом шиї. Дейлі каже, що НХЛ настійно рекомендує використовувати захист для шиї", - зазначив Марек.

Напередодні ексхокеїсту НХЛ під час матчу перерізали горло ковзаном.

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