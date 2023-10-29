Джерело - xsport.ua.
Американський хокеїст Ноттінгем Пантерз Адам Джонсон помер після отриманої травми в матчі проти Шеффілд Стілерс в рамках Кубка виклику.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Форвард, перебуваючи з шайбою на лівій стороні майданчика, стикається з суперником – хокеїст Шеффілда в падінні ковзаном зачіпає шию Джонсона. Обидва опиняються на льоду.
Матч перервали. За кілька хвилин Шеффілд попросив уболівальників покинути арену "через серйозну невідкладну медичну допомогу".
Самого Адама відвезли в лікарню, в якій він і помер. Йому було 29 років.