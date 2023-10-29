Головне
Снігур виграла турнір ITF у Великій Британії
Вчора 17:54 655
Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
Вчора 16:54 343
Карпати розгромили Металіст, Металург розібрався з Чернігівом: результати матчів Першої ліги
Вчора 15:50 733
ЛНЗ впевнено переміг Оболонь у 12 турі УПЛ
Вчора 15:15 342
Минай та Верес не визначили сильнішого в 12 турі УПЛ
Вчора 15:06 260
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 14:33 325680 9
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 14:31 137812
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Вчора 14:26 39834
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Вчора 14:23 2071
Терлюга завершила виступи на чемпіонатах світу з карате
Вчора 13:49 409
Прямі трансляції

Колишньому хокеїсту НХЛ під час матчу перерізали горло ковзаном

Джонсон помер у віці 29 років
Вчора 21:54 292 0
Колишньому хокеїсту НХЛ під час матчу перерізали горло ковзаном

Джерело - xsport.ua.

Американський хокеїст Ноттінгем Пантерз Адам Джонсон помер після отриманої травми в матчі проти Шеффілд Стілерс в рамках Кубка виклику.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Форвард, перебуваючи з шайбою на лівій стороні майданчика, стикається з суперником – хокеїст Шеффілда в падінні ковзаном зачіпає шию Джонсона. Обидва опиняються на льоду.

Матч перервали. За кілька хвилин Шеффілд попросив уболівальників покинути арену "через серйозну невідкладну медичну допомогу".

Самого Адама відвезли в лікарню, в якій він і помер. Йому було 29 років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1557
Ф'юрі - Нганну: огляд бою Ф'юрі - Нганну: огляд бою 1675
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 39834
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 325680 9
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 137812
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 2071
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 325680 9
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18537
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40788
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41210 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 26652
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42491 1