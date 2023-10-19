Головне
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
17.10.2023 23:43 1516 1
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії
Вчора 23:54 560
Міжнародна федерація дзюдо допустила 17 росіян на чемпіонат Європи
Вчора 18:50 420
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024
Вчора 18:34 948
Христич став головним тренером збірної України
Вчора 17:17 697
Пятов та Ніколіні увійдуть до тренерського штабу Срни в Шахтарі
Вчора 16:50 620
Снігур вперше у кар’єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA
Вчора 15:53 591
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Вчора 14:18 865
Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу із Мальтою
Вчора 10:08 1105
Мальта - Україна 1:3: огляд матчу
Вчора 08:37 1438
Прямі трансляції

MEGOGO транслюватиме чемпіонат України з хокею

Перегляд буде бесплатний
Сьогодні 09:29 203 0
MEGOGO транслюватиме чемпіонат України з хокею

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO став офіційним транслятаром чемпіонату України з хокею.

Про це повідомила пресслужба медіасервісу.

Усі матчі будуть транслюватися безплатно в розділі "Безкоштовне ТБ", а також у розділі "Хокей", який уже з’явився в розділі "Спорт".

Цього тижня вболівальники вже мали змогу побачити матч між чинним чемпіоном Соколом та херсонським Дніпром, який пройшов учора, 18 жовтня.

Сьогодні та завтра на MEGOGO покажуть два інших матчі 5-го туру чемпіонату України з хокею.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі Ребров: 6 очок залишають нам шанс здобути друге місце у групі 916
Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024 Мудрик може стати автором найкращого гола туру у кваліфікації Євро-2024 948
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP 2318
Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу Срна – гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола, можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу 787
Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч 1293
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 865
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 31252
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50833 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301920
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23478
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40684
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9525