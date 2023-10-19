MEGOGO транслюватиме чемпіонат України з хокею

Перегляд буде бесплатний

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO став офіційним транслятаром чемпіонату України з хокею.

Про це повідомила пресслужба медіасервісу.

Усі матчі будуть транслюватися безплатно в розділі "Безкоштовне ТБ", а також у розділі "Хокей", який уже з’явився в розділі "Спорт".

Цього тижня вболівальники вже мали змогу побачити матч між чинним чемпіоном Соколом та херсонським Дніпром, який пройшов учора, 18 жовтня.

Сьогодні та завтра на MEGOGO покажуть два інших матчі 5-го туру чемпіонату України з хокею.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!