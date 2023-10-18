Сокіл впевнено переміг Дніпро в чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Сокіл здобув перемогу над Дніпром у межах регулярного чемпіонату України.
Матч завершився з рахунком 4:1 на користь киян.
Чемпіонат України з хокею
18 жовтня
Сокіл Київ – Дніпро Херсон 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Шайби: 1:0 – Благий (Захаров, Філімонов), 30:58. 2:0 – Благий (Ромащенко, Захаров), 41:12. 3:0 – Качан (Толстушко, Мазур, - більш.), 45:55. 3:1 – Пойманов (Д. Попережай), 46:13. 4:1 – Бородай (Янішевський, Разумов), 52:42
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