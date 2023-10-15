Дніпро здолав Кременчук у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро на льоду одеського Палацу спорту вперше в поточному сезоні переміг Кременчук.

Протягом місяця з невеликим команди проводять з урахуванням передсезонного спарингу уже третій очний поєдинок. І втретє ігри виходять дуже результативними, що різко контрастує з більшістю зустрічей суперників у попередньому сезоні. Особливо тих, у яких перемагав Дніпро. Натомість зараз щуки виграли у Кременчука вперше в сезоні у результативному поєдинку, де вирішальну роль відіграли ліпші дії підопічних Бобкіна при грі в більшості.

Чемпіонат України з хокею

15 жовтня

Дніпро (Херсон) - Кременчук 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Кобильник (Лєсніков, Д. Попережай, - більш.), 01:22. 1:1 – Целогородцев (Матусевич, Варава), 14:15. 2:1 – Стецюра (Крикля, Р. Бойко), 30:50. 2:2 – Кривошапкін (Лялька, Матвієнко, - менш.), 32:51. 3:2 – Д. Попережай (Щербак, Лєсніков), 33:00. 4:2 – Ревука (Паламарчук, Ратушний), 48:11. 4:3 – Лялька (Середницький, Кривошапкін, - подв. більш.), 59:44

Напередодні Кременчук закинув 12 шайб Харківським Берсеркам у чемпіонаті України.