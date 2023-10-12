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Дніпро закинув 9 шайб Тризубу у чемпіонаті України

Дніпро здобув третю перемогу в поточному сезоні
Сьогодні 20:38 196 0
Дніпро закинув 9 шайб Тризубу у чемпіонаті України
#ХК Дніпро, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Дніпро переграв київський Тризуб у чемпіонаті України.

Матч завершився з рахунком 9:2.

Чемпіонат України

4 тур, 12 жовтня

Тризуб Київ – Дніпро Херсон 2:9 (0:3, 1:5, 1:1)

Шайби: 0:1 – Крикля (Масюк), 03:04. 0:2 – Сидоренко (Вал. Алексюк, - більш.), 05:36. 0:3 – Курах (Цюра, Лесніков), 12:28. 0:4 – Сидоренко (Стецюра, Крикля), 21:49. 0:5 – Пойманов (Масюк, Лесніков), 22:16. 0:6 – Портний (Лесніков, Кобильник, - більш.), 29:39. 0:7 – Пойманов (Сидоренко, Масюк), 32:27. 0:8 – Портний (А. Олійник), 33:36. 1:8 – Є. Тимченко (Вол. Гаврилюк, - 4х4), 38:34. 1:9 – Ратушний (Стецюра, Крикля, - більш.), 57:43. 2:9 – Люлюк (Макаревич), 59:19

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